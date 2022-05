Ladro si cala dal terrazzo, ma viene scoperto e accerchiato dai passanti: “Mi hanno aggredito” Un ladro si è calato del terrazzo condominiale, ma è stato scoperto da una signora che ha iniziato ad urlare. Accorti della presenza dell’intruso, alcuni passanti lo hanno accerchiato: “Sono stato aggredito e insultato”, ha dichiarato.

A cura di Beatrice Tominic

Il suo nome compare già nel 2003 per un'operazione svolta in Sardegna contro una banda di ladri che era riuscita a portare a termine furti in mezza isola. A smascherare T.F., un romano di 51 anni di professione ladro, stavolta è bastata una signora che si è affacciata dal terrazzo di casa sua, al secondo piano. È stata lei a lanciare l'allarme, non appena si è accorta della presenza dell'intruso appeso ad un davanzale del suo condominio.

È successo al Tufello, in via Amleto Palermi, dove il ladro si è calato dal terrazzo condominiale, alto almeno 20 metri, per entrare in uno degli appartamenti al terzo piano della palazzina. Ma la vicenda, come racconta il Messaggero, non si è conclusa come sperava: una volta atterrato è stato accerchiato da alcuni passanti.

Il tentato furto

Dopo essere stato notato dalla donna, che si è immediatamente messa ad urlare, il ladro, armato di corda legata in vita, infilata nei passanti per la cintura dei pantaloni e degli attrezzi necessari per il colpo, come tenaglie, cacciaviti e chiavi inglesi, ha iniziato a scendere verso il suolo, per poter fuggire. Dopo un momento di esitazione a causa della mancanza di equilibrio per la sorpresa di essere stato scoperto, è arrivato al primo piano e poi è saltato a terra.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Sentendo le urla della donna, alcuni vicini hanno allertato le forze dell'ordine e i carabinieri sono giunti davanti alla palazzina in breve tempo. Prima del loro arrivo, però, alcuni passanti sono riusciti ad accerchiare il ladro acrobata: ai carabinieri della compagnia di Montesacro, in seguito ha dichiarato di essere stato aggredito e insultato: "Volevo occupare un appartamento senza rubare nulla." Nella mattina di ieri, infine, si è svolto il rito per direttissima, a seguito del quale gli è stato confermato l'arresto con obbligo di soggiorno nel Comune di Perugia. Il 51enne, effettivamente è risultato essere un senza dimora, ma essendo stato trovando con la sacca carica di arnesi facilmente utilizzabili per rompere finestre e scassinare serrature, non gli hanno creduto.