Ladispoli: si lancia sotto un treno che gli trancia un piede, circolazione ferroviaria interotta Un uomo ha tentato di togliersi la vita questa mattina alle 6.00, gettandosi sotto un treno in transito per la stazione di Ladispoli, sul litorale a Nord di Roma. Estratto da sotto il convoglio ha perso un piede. Inevitabili le ripercussioni al traffico ferroviario, interrotto per rendere possibili le operazioni di soccorso.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Un grave incidente ferroviario si è verificato all'alba alle porte di Roma. Un uomo si è lanciato attorno alle 6.00 della mattina di oggi – venerdì 27 agosto – sotto un treno in transito per la stazione di Ladispoli – Cerveteri, sul litorale a Nord di Roma, con l'intenzione di togliersi la vita. Sul posto i vigili del fuoco di Civitavecchia. e il personale sanitario del 118. L'aspirante suicida è stato estratto da sotto il convoglio dai pompieri, e subito dopo trasferito in codice rosso dal personale sanitario a bordo di un'autoambulanza.

L'uomo è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma

Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da quanto si apprende il treno gli ha maciullato una gamba, e l'uomo ha perso un piede. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Inevitabili le ripercussioni al traffico ferroviario, con conseguenti disagi per i viaggiatori per la riprogrammazione del servizio comunicata da Trenitalia sulla linea regionale Fl5 Roma Termini – Civitavecchia. La situazione è tornata alla normalità solo dopo le 7.30 con il recupero dei ritardi accumulati a causa dell'investimento sui binari.

Ascoltati i testimoni dell'incidente ferroviario

Sul posto anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che dovrà appurare con certezza la dinamica di quanto accaduto. Sono stati ascoltati i testimoni che in quel momento si trovavano sulla banchina e hanno assistito all'incidente ferroviario, così come il macchinista del convoglio. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza della stazione che inquadrano la banchina.