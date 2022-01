Ladispoli, 13enne schiaffeggiata dall’ex fidanzato: il fratello la difende e viene accoltellato Nel pomeriggio di sabato 22 gennaio, una rissa fra due comitive di adolescenti scoppiata per ragioni sentimentali ha scosso il centro di Ladispoli. Una 13enne e suo fratello, accoltellato ad un fianco, sono finiti in ospedale per lesioni, denunciato un 14enne.

A cura di Beatrice Tominic

Nel pomeriggio di sabato scorso, 22 gennaio, il centro della cittadina di Ladispoli, sul litorale a nord della città di Roma, da cui dista un'ora circa di automobile, è stato teatro di una rissa fra adolescenti nata per motivi sentimentali. Da una parte la comitiva, proveniente da Ostia, di una 13enne con suo fratello di 15 e il nuovo fidanzato, si è scontrata con quella del fidanzato precedente, un 14enne di Ladispoli e i suoi amici. La rissa si è conclusa con una prognosi di tre giorni per contusioni al volto della 13enne, picchiata con una serie di schiaffi dall'ex, e l'accoltellamento del fratello che aveva preso le sue difese: il 15enne è stato ricoverato con 10 giorni di prognosi a causa del taglio riportato sul fianco sinistro, ma non è in pericolo di vita. Al personale medico che l'ha soccorsa e portata, insieme al fratello, all'ospedale Bambino Gesù di Palidoro, la ragazzina aveva confidato anche che pensava di essere incinta, ma dopo le relative analisi si è scoperto che era soltanto una sua supposizione.

Lo scontro fra adolescenti in via Palermo a Ladispoli

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, condivisa in un articolo di oggi de Il Corriere della Sera, i ragazzi si sono ritrovati in via Palermo, una delle vie del centro della cittadina di Ladispoli. Dopo circa mezz'ora dai primi insulti e spintoni, soprattutto fra i due ragazzi legati alla 13enne, si è sviluppata una rissa in mezzo alla strada, fra i negozi aperti e i passanti. Il fratello della ragazza, vedendola schiaffeggiata, ha preso le sue difese, ma a quel punto il 14enne, per il momento incensurato, lo ha accoltellato ad un fianco, prima di scappare a piedi con il resto della sua comitiva. Soltanto nella tarda mattinata di ieri, domenica 23 gennaio, si è recato alla stazione dei carabinieri della sua città, rivelando anche il luogo in cui avrebbe buttato il coltello utilizzato per ferire il 15enne (che, però, non è stato ancora ritrovato): per lui è scattata la denuncia per lesioni.