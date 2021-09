La video denuncia di Claudia Gerini: “Cinghiali davanti alla scuola, ma il comune non fa niente” La video denuncia dell’attrice Claudia Gerini: “Parco a Roma Nord, pieno di cinghiali, non si può nemmeno fare una passeggiata con i cani. Ce ne andiamo, non si può. Qua ci sono i bambini che entrano a scuola, lì i cinghiali. Infatti i bambini devono stare attenti ai cinghiali. Chiamano il Comune, ma il Comune non fa nulla”.

A cura di Enrico Tata

L'attrice romana Claudia Gerini ha pubblicato una storia su Instagram nella quale mostra un gruppo di cinghiali che lei stessa ha avvistato in un parco di Roma mentre stava passeggiando con il suo cane. Gerini ha ricordato che nell'area verde sono presenti anche una scuola e un parco giochi. Così l'attrice: "Parco a Roma Nord, pieno di cinghiali, non si può nemmeno fare una passeggiata con i cani. Ce ne andiamo, non si può. Qua ci sono i bambini che entrano a scuola, lì i cinghiali. Infatti i bambini devono stare attenti ai cinghiali. Chiamano il Comune, ma il Comune non fa nulla".

Il problema cinghiali irrompe nella campagna elettorale

Proprio il problema cinghiali, i cui avvistamenti sono sempre più numerosi nei parchi e nelle strade di Roma, è finito nei giorni scorsi al centro di un botta e risposta tra la sindaca Raggi e la Regione Lazio. La prima cittadina ha infatti presentato un esposto alla procura della Capitale proprio sul fenomeno cinghiali. Per la sindaca "la presenza massiccia e incontrollata dei Cinghiali in città sarebbe conseguenza della mancata previsione e/o attuazione da parte della Regione Lazio di efficaci piani di gestione. Secondo l'articolo 19 della legge nazionale 157/92 sono le Regioni a dover provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia". Insomma, per Raggi la colpa è del presidente Zingaretti. Da parte sua la Regione ha risposto rinviando le accuse al mittente: "In attesa di ricevere il contenuto dell'esposto si ricorda ancora una volta che la responsabilità degli animali che si trovano fuori dai parchi e' in capo ai comuni. Spetta dunque agli amministratori locali intervenire per contenere la presenza degli animali sulle strade e sul territorio cittadino al fine di salvaguardare la sicurezza della comunità". La vicenda è finita anche sul quotidiano inglese ‘The Telegraph', che ha parlato di "guerra dei cinghiali".