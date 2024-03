La storia dello schiaffeggiatore seriale della Stazione Termini Si tratterebbe di un 37enne originario della Repubblica Ceca, che è stato fermato oggi dagli agenti della Polizia Locale: sarebbe lui lo “schiaffeggiatore seriale” della Stazione Termini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Alla Stazione Termini si aggirava quello che le forze dell'ordine, che erano sulle sue tracce ormai da qualche tempo, avevano appellato come lo "schiaffeggiatore seriale". L'uomo stazionava quotidianamente intorno all'area della stazione, e all'improvviso assestava uno schiaffo sul volto della sua vittima, in genere una donna, per poi allontanarsi in fretta e furia.

Oggi gli agenti della Polizia Locale, durante un servizio di controllo, lo hanno fermato all'ingresso della Stazione. Si tratta di un trentasettenne originario della Repubblica. Un mese fa erano stati proprio i caschi bianchi ad assistere una delle vittime: una ragazza colpita mentre scendeva dall'autobus in Piazza dei Cinquecento.

L'uomo è stato individuato anche grazie ai controlli rafforzati dal Comando Generale della Polizia Locale, in particolare delle Unità Spe, acronimo che sta per Sicurezza Pubblica Emergenziale. Gli agenti avevano avuto una descrizione sommaria dell'aspetto e del comportamento dello "schiaffeggiatore", così sono riusciti a individuarla L'uomo è stato portato negli uffici di polizia di via Macedonia dove è stato identificato e denunciato per lesioni.