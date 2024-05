video suggerito

La spiaggia dei Caraibi a Roma: riapre il parco acquatico MagicSplash a Valmontone Il 1 giugno torna MagicSplash, il parco acquatico di MagicLand a Valmontone per regalare divertimento e serenità nella stagione estiva per tutta la famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riapre le sue porte MagicSplash, il parco acquatico di Valmontone a partire da sabato 1 giugno 2024.

Si estende su una superficie di oltre 40mila metri quadrati, che equivalgono a circa sette campo di calcio, in un'oasi tropicale composta da più di sedicimila piante tropicali. In più il parco acquatico, che affianca il parco divertimenti Magicland, è abbellito da una spiaggia di diecimila metri quadrati composta da cinque tonnellate di sabbia. A partire dal mese di luglio sarà possibile gustare aperitivi e cocktail presso il chiosco bar principale del parco, "El Chiringuito".

La Capitale dei Caraibi a Roma

Magicsplash offre tanto intrattenimento per le famiglie nella nuova stagione estiva: dal playground acquatico con sei scivoli, all'area giochi con il fondo vasca gommato fino alle attività per tenersi in forma divertendosi a ritmo di musica nella grande piscina ad onde. La novità di quest'anno è la tematizzazione di Onda del Caribe che renderà il parco ancora più simile ad una spiaggia caraibica. Tra palme ondeggianti, sabbia bianchissima e fondali scenografici sembrerà di essere immersi in un vero paradiso.

Nel parco acquatico non è consentito fare pic-nic, ma offre ben quattro punti ristoro all'interno di strutture in legno di eucalipto e paglia naturale: una hamburgheria, una panineria che offrirà anche insalate e bar. Per gli ospiti anche un'area destinata ai fumatori. È presente anche un'area di primo soccorso, costantemente presidiata da personale sanitario.

Bayahibe, la piscina con l'area benessere più grande d'Italia

Bayahibe, una piscina grande più di mille metri quadrati è stata inaugurata l'anno scorso al parco acquatico di Valmontone. È considerata l'area benessere più grande d'Italia e il suo nome deriva da un villaggio di pescatori che si affaccia su una delle spiagge più caratteristiche dei Caraibi, con sabbia chiara, acqua limpida e le palme da cocco. L'accesso a questa zona è riservata ai visitatori con più di 16 anni.

Quanto costa l'ingresso al Magicsplash di Valmontone

Quanto costa l'ingresso al parco Magicsplash di Valmontone? Il biglietto giornaliero è di 14,90 euro, mentre il pomeridiano 9,90. Ci sono varie offerte per gruppi e famiglie, parco + hotel, che consentono di avere sconti a gruppi numerosi. Il parco gode di un'ampia area parcheggio dove si potrà lasciare la propria vettura. La struttura mette inoltre a disposizione della clientela degli armadietti dove riporre i propri zaini e godersi la giornata in pieno relax.