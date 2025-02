video suggerito

La Soprintendenza fa bloccare i lavori del Termovalorizzatore Acea di San Vittore La questione nasce da una prescrizione della Soprintendenza: Acea avrebbe dovuto coinvolgere un archeologo durante i cantieri. La polizia, tuttavia, non lo ha trovato sul posto durante una verifica.

A cura di Enrico Tata

Sono stati bloccati i lavori per la realizzazione della quarta linea di lavorazione del termovalorizzatore Acea di San Vittore, provincia di Frosinone. A disporre lo stop, eseguito oggi dai poliziotti del commissariato di Cassino, è stata la Soprintendenza ai beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina.

La questione nasce da una prescrizione della Soprintendenza: Acea avrebbe dovuto coinvolgere un archeologo durante i cantieri e quest'ultimo, a sua volta, avrebbe dovuto coordinarsi costantemente con le Belle Arti. Questo sotto all'impianto di San Vittore c'è l'antica via Latina, che collegava Roma con la Campania. Partiva da Porta Latina e passava per Tusculum, l'odierna Frascati, Anagni, Ferentino, Frosinone, Casinum (Cassino) e infine confluiva nella via Appia nei pressi di Capua. In altre parole era una via alternativa alla più famosa via Appia per raggiungere il Sud della penisola.

Ebbene, una squadra della polizia giudiziaria è andata a verificare l'effettiva presenza dell'archeologo, che però non ha trovato e per questo ha segnalato la vicenda alla Soprintendenza, sottolineando che già le scavatrici avevano rimosso grandi porzioni di terreno. Per questo la Soprintendenza ha disposto l'immediato stop dei lavori e ha inviato i propri archeologi sul posto per verificare che nella terra già rimossa non fossero presenti reperti archeologici.

La questione è stata segnalata alla procura di Cassino, che ha inviato sul posto le forze dell'ordine con l'ordine di recintare l'area di scavo e di identificare i lavoratori.

"Un provvedimento amministrativo da parte della Sovrintendenza archeologica di Frosinone e Latina di sospensione cautelativa dei lavori di realizzazione della quarta linea dell'impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio è stato ricevuto stamani da Acea Ambiente", ha comunicato Acea, che si è detta "certa della piena correttezza del proprio operato". Acea si è "resa disponibile a fornire tutti i chiarimenti del caso in una logica di consueta leale collaborazione con l'Amministrazione. Il provvedimento non riguarda le tre linee attive dell'impianto che sono regolarmente in esercizio".