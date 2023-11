La scaletta del concerto di Ligabue a Roma novembre 2023: l’ordine delle canzoni al Palazzo dello Sport Sabato 18 e domenica 19 novembre il tour di presentazione del nuovo album “Dedicato a noi” di Luciano Ligabue fa tappa a Roma. Nel concerto di uno degli artisti più amati del rock italiani ci sarà spazio per i grandi classici e per il nuovo repertorio.

Redazione Roma

Luciano Ligabue torna a Roma, dopo il concerto evento dello Stadio Olimpico lo scorso 14 luglio. Il rocker emiliano si esibirà in una doppia data sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 al Palazzo dello Sport dell'Eur, per "Dedicato a Noi Tour" che lo sta portando su e giù per l'Italia, cantando con il suo pubblico nuovi e vecchi successi. Il tour dei palazzetti di Ligabue porta in giro prima di tutto il nuovo album d'inediti "Dedicato a Noi", uscito lo scorso mese, e durerà fino a dicembre toccando le principali città del paese.

"Dedicato a Noi" è il quattordicesimo album di inediti di Ligabue, in una carriera lunga più di trent'anni. Prodotto dalla Warner, è la venticinquesima uscita discografica dell'artista ed è stato anticipato dai singoli "Riderai" e "Una canzone senza tempo".

Il tour dopo le tappe di Roma proseguirà verso il Sud Italia facendo tappe a Eboli, Bari, Reggio Calabria e Messina, per poi volare dopo una pausa a Zurigo il 28 dicembre.

La (probabile) scaletta con le canzoni del concerto di Ligubue a Roma

La scaletta del concerto non è ancora nota, è segretissima e potrebbe esserci anche qualche sorpresa per i fan di vecchia data. Questa è la scaletta dei brani interpretati giovedì 16 novembre a Livorno. Ci sono tanti classici di Ligabue e i suoi primi successi, da Certe Notti a Marlon Brando è sempre lui, da Piccola stella senza cielo a I "ragazzi" sono in giro, ma anche le canzoni del Ligabue più maturo fino all'ultimo album con brani come La metà della male, Niente piano B e Riderai.