La prima missione di Prevost oggi Papa Leone XIV in una chiesa prefabbricata nella periferia romana Tra le prime missioni di padre Robert Prevost, oggi Papa Leone XIV, c'è Cesano scalo. Nell'allora nascente periferia romana c'era una chiesetta prefabbricata, dove aiutava don Giovanni Di Michele nelle celebrazioni.

A cura di Alessia Rabbai

Una foto storica di padre Robert Prevost a Cesano di Roma (15 aprile del 1984)

Una chiesetta prefabbricata nella periferia di Roma Nord nel nascente Cesano scalo inaugurata nel 1980. È la prima missione di padre Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV. Da poco ordinato sacerdote, nel 1982 è stato inviato a Cesano di Roma, in aiuto al parroco don Giovanni Di Michele.

E ci è rimasto prima di partire per il Perù fino al 1984, celebrando messe, impartendo sacramenti e benedicendo le case di quella nascente periferia di Roma, che sorgeva intorno alla caserma militare, fuori dall'antico borgo. Negli anni '70 del secolo scorso infatti i cittadini sentivano il bisogno di trovare un locale in cui ascoltare la messa senza dover raggiungere la chiesa di San Giovanni Battista a Cesano Borgo, dato l'aumento della popolazione.

Una foto storica della domenica delle Palme a Cesano Scalo con padre Robert Prevost

Le foto storiche appartenenti alla famiglia Morosetti immortalano Prevost il 15 aprile 1984 davanti alla chiesa di San Sebastiano nella domenica delle Palme. Nella zona della chiesetta prefabbricata è poi sorta successivamente l'attuale parrocchia. Nella foto principale al centro c'è padre Robert, oggi Papa Leone XIV, insieme al parroco di Cesano don Giovanni e sulla sinistra con il giubotto verde e i baffi Giuseppe Morosetti, l'allora presidente del Comitato per la costruzione della Chiesa a Cesano scalo.

"Queste foto che ho trovato ieri fanno parte dell’album della mia famiglia – spiega contattato da Fanpage.it Giuseppe Mocci, consigliere del Municipio Roma XV e – nella foto padre Robert Prevost sta concelebrando insieme a don Giovanni, già dall"82 lo aiutava a Cesano scalo, io ricordo poco, all'epoca avevo 7 anni. Allora Cesano scalo era un'estrema periferia di Roma e padre Robert Prevost era stato mandato in missione qui. Successivamente è andato fuori dall'Italia".

"Anche dalle periferie può passare un futuro evento planetario"

"Queste vecchie foto per molti di noi, oltre che ritrarre il Papa giovane e il grande Dongio, suscitano sensazioni piacevoli di un tempo che non c'è più: di affetti, famiglie, infanzie felici e teneri ricordi personali e collettivi – commenta entusiasta il presidente del XV Municipio Daniele Torquati – In realtà testimoniano che anche dalle periferie può passare un futuro evento planetario, ma soprattutto dimostrano quanto la Chiesa, al netto della fede che si può avere o non avere, sia ancora una delle poche Istituzioni mondiali che non lascia nulla al caso, che spesso arriva in posti che nessuno frequenta, che sia una periferia romana o peruviana, e che si interroga e si dà delle risposte leggendo e interpretando i tempi che viviamo".