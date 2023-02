La madre di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri: “Maledetti, Satana vi aspetta” Sono parole piene di dolore quelle della madre di Thomas Bricca, il ragazzo ucciso lunedì sera ad Alatri. L’omicidio del ragazzo non è stato ancora risolto.

A cura di Natascia Grbic

"Maledetti, Satana vi aspetta…e siete in parecchi". Questo il post pubblicato sui social dalla madre di Thomas Bricca, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa lunedì sera ad Alatri, in largo Cittadini. Chi gli ha sparato non è stato ancora arrestato: al momento non c'è ancora nessun indagato per l'omicidio del 19enne, anche se i carabinieri hanno una lista di persone da ascoltare.

Nei giorni scorsi due persone si sono presentate in caserma spontaneamente. Si tratta di due fratelli, indicati da molti come coloro che avrebbero preso parte all'agguato per uccidere Thomas. "Sappiamo che ci state cercando, ma non c'entriamo nulla con quello che è successo a Thomas", hanno dichiarato alle forze dell'ordine. Sono stati interrogati tutta la notte, dopodiché sono stati rilasciati a piede libero. Nei loro confronti non è stato emesso nessun provvedimento.

"Abbiamo detto tutto quello che sappiamo ai carabinieri eppure non ci sono ancora indagati, come è possibile? Lo sappiamo tutti chi è stato", le parole di un amico di Thomas, ai microfono di Fanpage. "Da mesi siamo tutti vittime di un gruppo di ragazzi che si credono i padroni della città. Basta uno sguardo storto per essere pestato".

Martedì sarà eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzo. Thomas è stato colpito alla testa da un proiettile sparato da decine di metri di distanza, ed è morto dopo alcuni giorni di coma all'ospedale San Camillo di Roma, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Le sue ferite però erano troppo estese, e non c'è stato nulla da fare. Le indagini sull'omicidio continuano nel più stretto riserbo.