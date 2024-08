video suggerito

La giungla degli affitti per studenti a Roma tra prezzi folli e alloggi di fortuna Stanze a prezzi folli, alloggi improbabili e soluzioni creative. Nella giungla degli affitti romani c’è chi si ritrova a dormire nei conventi o nelle strutture religiose in mancanza di altro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Simona Berterame

Sempre più care e sempre più introvabili. La caccia estiva per una stanza a Roma sta diventando un'impresa sempre più titanica per gli studenti e le studentesse provenienti da tutta Italia. I prezzi continuano a salire e nel frattempo l'offerta diminuisce perché numerosi proprietari hanno preferito trasformare il proprio appartamento in un Airbnb in vista del Giubileo. "Più di 500€ per una stanza singola a Roma, quasi 300€ per una doppia. Il costo della vita non è più sostenibile e minaccia il nostro diritto allo studio" scrive in una nota l'associazione studentesca Sinistra Universitaria Sapienza invitando poi tutti a fare rete per trovare una soluzione. "Cerchi casa? Abbiamo creato un gruppo Whatsapp per aiutarti".

Le testimonianze

E chi invece una stanza è riuscito a trovarla, se la tiene stretta anche se ad un prezzo proibitivo. "Pago 580 euro per una stanza in zona San Giovanni – racconta Pietro, torinese e studente alla Facoltà di Lettere e Filosofia de La Sapienza – e pensare che ho trovato questa sistemazione solo grazie ad un contatto di mia madre. In questa casa viviamo in cinque, casa è grande per carità ma le stanze arrivano fino a 700 euro". Ma Pietro ha trovato una soluzione, anche se molto cara e si sente fortunato rispetto a molti suoi amici e colleghi. "Lo scorso semestre abbiamo ospitato a turno un ragazzo di Firenze perché per tre mesi non è riuscito a trovare nulla ad un prezzo ragionevole e perciò dormiva un po' di qua e un po' là ospite di altri studenti".

E in assenza di soluzioni alternative entra in gioco l'arte di arrangiarsi. Molti studenti ad esempio finiscono per vivere nei conventi o nelle strutture religiose. I prezzi sono più contenuti, ma non troppo, ma ci sono regole più ferree da rispettare. Ad esempio? Il coprifuoco alle 21 quindi niente cene fuori e serate con gli amici.

A Roma più di 500 euro per una stanza

Nel resto dell'Italia la situazione non è migliore. Lo rivela un report del sito Immobiliare.it pubblicato una settimana fa. La città più cara per quanto riguarda le stanze singole è Milano (con una media di 637 euro al mese) seguita da Bologna (506 euro al mese) e Roma (503 euro al mese). Quarto posto per Firenze con 493 euro al mese, seguita da Bergamo con 448 euro e Padova con 442 euro. Superano soglia 400 anche Venezia con 417 euro al mese, Torino con 409 euro, Verona con 407 euro e Napoli con 405 euro. La media nazionale è di 461 euro al mese, +7% rispetto ad agosto 2023 con una variazione del +27% della domanda.