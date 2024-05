video suggerito

La Giornata mondiale dei bambini con il Papa fa infuriare il quartiere: "Folle se Giubileo sarà così" In occasione della prima Giornata mondiale dei bambini, via Gregorio VII è diventata un'immensa distesa di pullman turistici. Preoccupati i cittadini del quartiere: "Se questo è l'antipasto del Giubileo, sarà il caos".

A cura di Enrico Tata

Via Gregorio VII, chiusa al traffico, diventa una distesa di pullman turistici. In piazza San Pietro era in programma la prima Giornata mondiale dei bambini, con la messa e il saluto dei piccoli a papa Francesco. Preoccupati i cittadini del quartiere: "Se questo è l'antipasto del Giubileo, sarà il caos".

Il piano parcheggi in vista del Giubileo ancora non è noto. Quel che è certo è che a partire da gennaio l'intero quadrante Ovest di Roma sarà invaso di pullman carichi di pellegrini in visita alla basilica di San Pietro. Se è vero che molti dei grandi eventi giubilari si terranno a Tor Vergata e al Parco di Centocelle, il Vaticano resterà ovviamente il cuore della vicenda.

Ieri, in pratica, si sono svolte le prove generali per quello che avverrà fra pochi mesi. E, a giudicare dai commenti dei residenti, non tutto è andato per il verso giusto. Per esempio, il Comitato Gregorio VII Roma sottolinea: "E siamo solo a Giugno 2024. Questi eventi sono eventi privati del Vaticano. Qui non c'entra la religione. Massimo rispetto per la religione ma il Vaticano DEVE iniziare a farsi carico delle conseguenze. Vogliono fare un evento per 20.000 persone? Servono 400 pullman per portarli? O se li parcheggiano in Vaticano o NON si può organizzare una cosa simile. Questi eventi NON devono pesare sulla vita di chi vive intorno".

In un gruppo Facebook del quartiere un cittadino si lamenta: "Questo è il piano traffico per il giubileo? Pullman lungo la preferenziale Gregorio VII, passaggio pedonale oscurato, mezzi di soccorso che devono zigzagare nel traffico. Area irrespirabile. La lungimiranza e l'intelligenza di chi ci governa è autoreferenziale. Del giubileo interessa il lato economico commerciale, a discapito di chi vive il quartiere. Ma qui ci vorrebbe una sollevazione e non solo sui social".

Claudia Finelli, consigliera di Azione al XIII Municipio, ricorda che più di un anno fa lanciò l'allarme nel corso di una commissione Mobilità: "Tutti d'accordo a fare della Stazione Aurelia un parcheggio di scambio per i bus turistici. Era semplice, la stazione Aurelia aveva gli spazi esterni disponibili, i transfer si potevano realizzare con navette elettriche (qui già sembrava che parlassi di fantascienza!) e andavano aumentate le corse dei treni per San Pietro.E come dissi in commissione NON speculando sulle tariffe di sosta alle società dei bus ma incentivandole a parcheggiare fuori dal centro. Questa amministrazione cosa fa? Confida solo in un esproprio, quello di Largo Micara, che costerà milioni di euro e non risolverà il problema! Temo e tremo da politica e da cittadina perché vedo all'orizzonte una pessima gestione di questo Giubileo e dei soldi dei contribuenti".

In effetti, una delle soluzioni allo studio per i bus turistici è proprio quella di largo Micara, di proprietà della Fondazione Piccolomini. L'acquisto dell'area, tuttavia, non è stato ancora completato e, in teoria, quell'enorme piazzale dovrebbe diventare in futuro il deposito dei tram della linea Termini-Vaticano-Aurelio, come confermato a Fanpage.it dall'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè. In attesa dei lavori per la linea tranviaria tornerà ad essere, come era fino a qualche anno fa, un maxi parcheggio per pullman? Staremo a vedere.