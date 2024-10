Al Circolo Canottieri Roma ‘Via le mani’, una regata solidale contro la violenza sulle donne

video suggerito

“Via le mani”, una regata solidale contro la violenza sulle donne, arrivata alla dodicesima edizione. Organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio insieme al Circolo Canottieri Roma, a Hands off Women e al Comitato Regionale FIC Lazio, si terrà al Circolo Canottieri Roma domenica 13 ottobre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Inserita tra le attività del Tevere Day, manifestazione che omaggia il fiume per tutta la settimana dall’8 al 13 ottobre con attività sociali, culturali e sportive, la regata open femminile, maschile e mista, vedrà la partecipazione di 280 partecipanti e di ben 10 circoli remieri, tra cui il Circolo Canottieri Roma, Canottieri Aniene, Canottieri Lazio, Ondina Generali, Deportivo Baja; Canottieri Tirrenia Todaro, Canottieri Tevere Remo, Canottieri Tre ponti, Canottieri Effe, Circolo Tiber Rowing.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare la regata Via Le Mani giunta ormai alla sua 12° edizione. E' una manifestazione a cui siamo molto legati e per la quale mettiamo in "acqua" tutte le nostre forze, al fine di raccogliere maggiori fondi possibili da destinare all'Associazione Nazionale Telefono Rosa. L'obiettivo della regata è quello di sensibilizzare il pubblico su un tema molto importante e attuale come la violenza di genere. Dinanzi a questo fenomeno inaccettabile, occorre, essere uniti e lottare, affinché si verifichino sempre meno episodi di violenza sulle donne”, così commenta Lorenzo Guido, Consigliere al Canottaggio del CCR a pochi giorni dalla gara solidale.

Per la Squadra Nazionale Femminile saranno presenti le seguenti atlete: Angelica Merlini, Eleonora Nichifor, Susanna Pedrola, Anna Rossi, Irene Gattiglia, Giorgia Sciattella, Matilde Paoletti, Ilaria Colombo.

I fondi che saranno raccolti durante la manifestazione sportiva saranno interamente devoluti all’associazione Telefono Rosa Onlus che da anni si batte per far valere i diritti dei più deboli.