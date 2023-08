La figlia dell’ex Miss Italia Nadia Bengala arrestata per rapina in un magazzino di abbigliamento A volte a finire in arresto sono anche i figli dei personaggi del mondo dello spettacolo, com’è accaduto alla figlia di una ex Miss Italia, che è stata colta in flagrante, mentre rubava vestiti in un magazzino di Roma. Ha poi colpito a calci e pugni il vigilantes che l’ha scoperta.

A cura di Alessia Rabbai

Nadia Bengala (La Presse)

La figlia ventisettenne della ex Miss Italia Nadia Bengala è stata arrestata per una rapina in un magazzino d'abbigliamento di Roma. Non è la prima volta che accade un episodio del genere nel quale a compiere reati sono figli di personaggi del mondo dello spettacolo o vip stessi. A finire in manette stavolta è stata la figlia di una delle "più belle d'Italia" che ha vinto il concorso nel 1988, arresto che poi il giudice delle indagini preliminari del Tribunale ha convalidato e la ragazza è tornata in libertà. Secondo le informazioni apprese ha preso di mira appunto un grande magazzino della Capitale, dove ha rubato diversi capi d'abbigliamento, per un totale che si aggira intorno alla cifra di 200 euro.

La ventisettenne è entrata nel negozio con fare disinvolto, ha cercato tra vestiti e accessori esposti per la vendita e ne ha scelti alcuni, per poi andarseli a provare in camerino. Successivamente, trovato quello che le piaceva, ha tolto le placche anti-taccheggio e ha nascosto tutto, convinta che in questo modo sarebbe riuscita a passare inossarvata senza che l'allarme in uscita dal negozio scattasse. Ma il gesto non è sfuggito al personale, in quanto non aveva alcun vestito in mano da acquistare o riporre sulle relle. Sarebbe stato un semplice furto se la giovane poi non avesse colpito un addetto alla sicurezza, il quale dopo essersi accorto di ciò che aveva fatto, ha cercato di fermarla. Così lo ha preso a calci e pugni, per cercare di scappare con la merce rubata e far perdere le proprie tracce.

Il personale del magazzino ha subito dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia, con i militari che hanno arrestato la ragazza e l'hanno portata in caserma. Il giudice ha convalidato l'arresto, la giovane ha chiesto scusa ammettendo di aver sabagliato ed è stata rimessa in libertà.