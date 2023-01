La denuncia di Federica: “Mia figlia di 4 anni portata dal padre in Libia non è più tornata” Sono mesi di angoscia per Federica, sua figlia di 4 anni è stata portata dal padre in Libia e non l’ha più vista.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Andata insieme al padre a quattro anni in Libia e mai più tornata in Italia. È la denuncia di Federica, impiegata trentunenne romana e mamma della piccola, nei confronti del marito per sottrazione di minore. La donna non vede sua figlia dal 9 marzo scorso, al Corriere della Sera ha raccontato la storia della sua famiglia e la sua versione dei fatti in merito alla vicenda. Ad ottobre scorso il Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento di separazione con il quale dispone l'affidamento esclusivo alla madre, con la richiesta d'immediato rimpatrio.

Ma come spiega l’avvocato Duilio Cortassa, che sta seguendo il caso con l’internazionalista Francesca Graziani, "la situazione è complicata, perché la Libia non ha firmato la convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione di minori, né altre convenzioni in materia giudiziale". Il direttore per gli Italiani all’Estero della Farnesina, Luigi Vignali, si è messo a disposizione. Sono mesi d'angoscia per la donna, che attende di poter riabbracciare sua figlia.

Il marito di Federica è partito con la figlia in Libia e non è più tornato

Federica e il marito si sono conosciuti nel 2016 in una caffetteria di Malta, dove lei lavorava come cameriera. L'anno dopo si sono sposati e si è convertita all'Islam. Quando ha scoperto di essere incinta è tornata in italia e il marito l'ha seguita ma, a detta di Federica, non è mai riuscito ad integrarsi. Lui, spiega la donna: "Si lamentava in continuazione, mi faceva sentire non adatta, diceva che non ero una buona musulmana. Alla fine mi sono allontanata da tutto quello che faceva parte della mia vita". Ma Federica si fidava del marito, tanto che gli ha lasciato portare diverse volte la figlia in Libia ed è partita anche lei.

Nulla ha spiegato, poteva far presagire che non gliel'avrebbe più fatta vedere. Un giorno la donna gli ha confessato che la sua fede stava vacillando. Nei primi mesi del 2022 il marito ha portato la bambina in Libia per andare a trovare i suoi genitori. Un viggio come gli altri che aveva fatto in precedenza, che sarebbe dovuto durare tre settimane. Ma la bambina non è più tornata in Italia e Federica da quasi un anno non l'ha più vista.