La chiesa di Santa Sofia raccoglie aiuti per l’Ucraina: “Servono cibo, vestiti e medicine” Decine di persone hanno risposto all’appello per gli aiuti all’Ucraina. Un centro di raccolta a Roma è la chiesa di Santa Sofia in zona Boccea, dove portare cibo, vestiti e medicinali.

A cura di Alessia Rabbai

Gli aiuti ucraini arrivati alla basilica di Santa Sofia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Russia-Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Indumenti caldi, coperte, medicine, bende, pannolini. Sono alcune delle cose donate dalle decine di persone alla chiesa ucraina di Santa Sofia in zona Boccea a Roma, che raccoglie beni di prima necessità da mandare in Ucraina. In tanti hanno risposto all'appello lanciato sui social network dalla parrocchia, che si occupa d'inviare aiuti nelle zone di guerra, cibo, vestiti, medicinali e altri beni di prima necessità, che servono a far sopravvivere la popolazione che si trova in stato d'emergenza, dopo l'invasione della Russia. Un'ondata di solidarietà quella che si è generata tra i cittradini romani, che si stanno dando da fare per raccogliere quante più cose possibili da far arrivare alle persone in difficoltà. L'orario d'apertura della basilica di Santa Sofia per portare gli aiuti è dalle 9 alle 18.

L'appello del parroco: "Servono medicine"

"Hanno già risposto in molti alla nostra chiamata, la gente viene qua e ci porta diverse cose – ha detto il parroco Marco Semehen – Ciò che ci serve di più sono le medicine: faccio un appello, in particolare serve il Tranex 50 milligrammi, un farmaco per fermare il sangue, perché rispetto a questo ci è arrivata una richiesta specifica". In guerra tutto è utile: "Accettiamo indumenti caldi, coperte, medicine, bende, pannolini – continua il parroco – siamo sempre a disposizione". Una donna che ha appena lasciato uno scatolone ha detto: "Insieme alla mia famiglia mi sento di voler fare questo piccolo gesto, per stare vicino ai bambini e a tutta la gente che soffre per questo brutto evento, che ci ha ancora più provato dopo la pandemia".

Cosa portare per gli aiuti all'Ucraina

Il Consiglio centrale coordinamento delle organizzazioni ucraine in Italia, Scuola ucraina ‘Prestigio' a Roma ha scritto un elenco di cose che servono da portare per gli aiuti all'Ucraina. Tra i farmaci ci sono antidolorifici, antinfluenzali, emostatici, integratori vitaminici e di ferro, materiali per medicazioni e siringhe, antisettici, disinfettanti. Sono anche richiesti attrezzatura ortopedica, pannoloni e traverse salviette umidificate sacche a pelo e materassi da campeggio torce. Servono inoltre generi alimentari di lunga conservazione e prodotti per l'igiene personale.