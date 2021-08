La bufala dei tre bambini morti a causa del vaccino anti Covid all’ospedale Bambino Gesù L’ospedale pediatrico Bambino Gesù smentisce ufficialmente una fake news che sta circolando in queste ore sui social network riguardo il decesso di tre ragazzi a causa del vaccino anti Covid. “Resta la grave responsabilità di aver inventato e messo in circolazione questa falsità. Per questo motivo abbiamo già provveduto a segnalare l’accaduto e i profili coinvolti all’assistenza di Facebook, allertando contemporaneamente il nostro ufficio legale”, si legge in una nota dell’ospedale.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Tre ragazzi sono morti all'ospedale Bambino Gesù di Roma a causa del vaccino anti-Covid". È all'incirca questo il testo della fake news che sta circolando in queste ore su diversi social network e che l'ospedale pediatrico romano ha prontamente provveduto a smentire. La notizia è totalmente falsa, "prima di qualsiasi fondamento". Tuttavia, si legge in una nota del Bambino Gesù, "resta la grave responsabilità di aver inventato e messo in circolazione questa falsità. Per questo motivo abbiamo già provveduto a segnalare l’accaduto e i profili coinvolti all’assistenza di Facebook, allertando contemporaneamente il nostro ufficio legale", L'ospedale informa che "nessun evento avverso significativo" è stato registrato al Bambino Gesù in seguito alla somministrazione del vaccino anti Covid. Anzi, è la conclusione della nota, "la vaccinazione, cogliamo l’occasione per ribadirlo, resta l’arma più efficace e sicura per proteggere anche i ragazzi dalle conseguenze più gravi del nuovo coronavirus".

All'ospedale romano, punto di riferimento per i casi di Covid in età pediatrica, i ricoveri sono in aumento, ma si tratta di una crescita che va in parallelo all'aumento dei contagi che è stato registrato nel Lazio nelle ultime settimane. Tra l'altro questi bambini che arrivano in ospedale, ha spiegato a Fanpage.it la dottoressa Livia Gargiullo, "appartengono tutti a nuclei familiari non vaccinati". Attualmente nessuno dei bimbi ricoverati si trova in gravi condizioni di salute: "Ci sono ricoveri principalmente brevi, per monitoraggio clinico di bambini con sindromi febbrili che devono essere costantemente controllati. Alcuni, invece, hanno inappetenza e se non riescono a reidratarsi da soli hanno bisogno di un supporto endovenoso Questi bambini, ripeto, si contagiano soprattutto in famiglia, solitamente da genitori non vaccinati o non completamente vaccinati".