Ivan muore sul quad, amico simula investimento per evitare guai: “Ho avuto paura, non è assicurato” Ivan Prinzivalli è morto il 6 agosto dopo aver perso il controllo del quad di proprietà di un amico, al quale sembra avesse chiesto di poter fare un giro. Indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Ha simulato un investimento, nascondendo il quad e chiamando solo il 118, non i carabinieri. "Ho avuto paura, il mezzo non è assicurato". La posizione dell'amico di Ivan Prinzivalli, il 32enne di Guidonia morto ieri dopo essersi ribaltato con il quad di proprietà del ragazzo, è al vaglio. Ha alterato la scena, portando via il mezzo incidentato e nascondendolo.

Non c'è voluto molto però per gli inquirenti a capire cosa era accaduto: le prime testimonianze di chi ha assistito alla tragedia, infatti, parlavano proprio di un ragazzo che si era ribaltato con il quad. Che è stato trovato nel garage dell'amico di Ivan, con i segni dell'incidente.

Per Ivan Prinzivalli, 32enne di Guidonia, figlio del ‘mago Vincenzo‘, personaggio molto conosciuto in zona, non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo aver perso il controllo del quad ed essersi schiantato contro le auto in sosta. I soccorsi sono stati tempestivi, ma il ragazzo è spirato poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.

Il padre di Ivan, in un'intervista a la Repubblica, è perplesso sulla dinamica dell'incidente. "Non riesco a farmene una ragione. Mio figlio guidava autotreni e ogni mese totalizzava 15mila chilometri", ha dichiarato. "Non sappiamo se qualcuno gli ha tagliato la strada, vogliamo capire e aspettiamo le indagini dei carabinieri". La dinamica per il momento però, fa propendere per un incidente autonomo.

Ivan e il suo amico si sono incontrati il pomeriggio del 6 agosto. Secondo quanto dichiarato dal ragazzi, il 32enne gli avrebbe chiesto di fare un giro sul quad, ma dopo appena duecento metri ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi. Cosa sia accaduto e come mai si sia ribaltato, non è ancora chiaro ed è al vaglio dei carabinieri che indagano sull'incidente.