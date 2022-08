Incidente a Guidonia, sbanda con il quad e si schianta contro delle auto: morto un 32enne Tragedia a Guidonia Montecelio, dove un 32enne è morto in un incidente con il quad. Il mezzo, poi nascosto dal proprietario, è stato sequestrato.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di trentadue anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via Carlo Alberto nel Comune di Guidonia Montecelio. Il sinistro risale alla notte tra sabato 6 domenica 7 agosto e si è verificato in zona Montecelio, nel territorio della provincia di Roma. Per la vittima non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita, nonostante l'intervento dei soccorritori. Secondo le informazioni apprese ricostruite finora dalle forze dell'ordine era intorno alla mezzanotte, l'uomo si trovava in strada e stava guidando un quad quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo, ha sbandato e si è schiantato contro alcune auto. L'impatto è stato violento e il trentaduenne ha riportato traumi e ferite gravi.

Il 32enne è morto prima del ricovero in ospedale

Arrivata la chiamata al 118 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivata l'ambulanza, che ha preso in carico il ferito per trasportarlo in codice rosso all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Ma la corsa a sirene spiegate verso il pronto soccorso è stata inutile, perché durante il tragitto il trentaduenne è morto. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri del Comando Tenenza Guidonia Montecelio e Stazione Carabinieri Settecamini, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari al loro hanno infatti trovato soltanto sangue sull'asfalto, mentre non c'era alcuna traccia del mezzo. Il proprietario dopo l'incidente lo avrebbe nascosto trasportandolo in un garage, perché il quad non aveva l'assicurazione. I carabinieri lo hanno rintracciato e sequestrato.