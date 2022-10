Ispettore di polizia senza assicurazione investe 18enne sulla Flaminia: lotta tra la vita e la morte Sono giorni d’apprensione per i famigliari di una 18enne investita sulla via Flaminia. Un ispettore della polizia penitenziaria del carcere di Rebibbia alla guida senza assicurazione l’ha travolta ed è in fin di vita.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ispettore di polizia alla guida con l'assicurazione scaduta ha investito una ragazza di diciotto anni lungo via Flaminia a Roma. L'incidente è avvenuto lo scorso giovedì 27 ottobre intorno alle ore 13. La giovane si trova ricoverata all'ospedale Sant'Andrea da tre giorni, dove sta lottando tra la vita e la morte per le gravi ferite e i traumi riportati. L'automobilista, come riportato dal Corriere della Sera un agente della polizia penitenziaria di cinquantuno anni in servizio presso il carcere di Rebibbia, assistito dall'avvocato avvocato Fabrizio Consiglio, è stato individuato e la Procura di Tivoli indaga per lesioni stradali. Il veicolo è stato sequestrato, per svolgere ulteriori accertamenti. Sottoposto al test tossicologico e alcolemico come da prassi, entrambi hanno dato esito negativo.

Secondo quanto ricostruito poco prima dell'accaduto l'agente aveva terminato il turno e si è messo in macchina, nonostante avesse l'assicurazione scaduta da due settimane. Era circa l'ora di pranzo e stava percorrendo la via Flaminia con la sua Volkswagen Golf in direzione Riano Flaminio quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha travolto la giovane.

La dinamica non è chiara, pare che il conducente non l'abbia vista e che si sia accorto di averla investita solo dopo aver sentito l'urto. È subito sceso dalla macchina e vedendo la ragazza sull'asfalto priva di sensi, ha dato l'allarme, chiamando il 118, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Le indagini sono in corso, da ricostruire la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità a carico dell'automobilista. La speranza al momento è che la giovane possa riprendersi presto.