Investito da un’auto a Tor Tre Teste, morto dopo 5 giorni di agonia il 31enne Adrian Predescu Non ce l’ha fatta Adrian Rãzvan Predescu, l’uomo di trentuno anni investito sabato mattina in via di Tor Tre Teste. il 31enne si è spento all’ospedale di Tor Vergata.

A cura di Natascia Grbic

Dopo cinque giorni di agonia si è spento all'ospedale di Tor Vergata Adrian Rãzvan Predescu, l'uomo di trentuno anni investito sabato mattina a Tor Tre Teste. Il 31enne era stato trasportato al policlinico in condizioni disperate, e i medici che l'hanno preso in carico hanno tentato di tutto per salvargli la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, Predescu non ha mai ripreso conoscenza. Nel pomeriggio di mercoledì i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Predescu è stato travolto da una Volkswagen verso le 7 di sabato 28 gennaio in via di Tor Tre Teste al civico 245. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso, chiamando i soccorsi e facendo arrivare l'ambulanza sul posto. Il 31enne è apparso subito gravissimo, aveva riportato lesioni molto serie alla testa e in varie parti del corpo.

Sul posto sono arrivare anche le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino, che hanno cominciato da subito i rilievi e ascoltato il conducente della Volkswagen, oltre che le persone che hanno assistito all'incidente. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, ma è molto probabile che il conducente della macchina sarà accusato di omicidio stradale.

Al momento dell'incidente Adrian Rãzvan Predescu non aveva con sé i documenti, e non è stato semplice identificarlo. A effettuare il riconoscimento sono stati i parenti della vittima, cui la salma sarà restituita nei prossimi giorni per organizzare i funerali. Continuano le indagini sull'incidente costato la vita all'uomo, l'ennesimo mortale avvenuto nella capitale nelle ultime settimane.