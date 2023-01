Investito da una ragazza mentre si allena in bici: morto 26enne campione di canottaggio Per il giovane, campione della nazionale austriaca, non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Sabaudia.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Christoph Seifriedsberger ed era un atleta del canottaggio internazionale il giovane di ventisei anni morti ieri in un incidente stradale. Il ragazzo, arrivato a Sabaudia qualche giorno fa con la nazionale austriaca per allenarsi, è stato investito a Pontinia da una Lancia Y guidata da una giovane del posto, che lo ha preso in pieno e sbalzato fuori strada. Per lui, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 sono arrivati immediatamente sul posto e hanno tentato di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Christoph Seifriedsberger era un giovane molto conosciuto nel mondo del canottaggio internazionale. Nel 2014 aveva vinto il bronzo in due mondiali junior, così come nel 2017 ai mondiali under 23. Nel 2020 è arrivato quarto agli europei di Poznan. A Sabaudia era arrivato insieme alla nazionale austriaca per allenarsi al lago di Pola, meta scelta spesso dalle nazionali per preparare gli atleti alle gare. Quando è stato investito, Christoph si stava allenando con altri compagni di squadra in bici.

"Il sindaco Alberto Mosca, anche a nome di tutta l'amministrazione comunale, esprime il più vivo cordoglio e la più sentita vicinanza alla nazionale austriaca di canottaggio per la prematura scomparsa del giovane atleta Cristoph Seifriedsberger", il messaggio comparso sulla pagina del comune di Sabaudia.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri, che stanno indagando sull'incidente, le cui cause sono ancora da chiarire. La giovane che l'ha investito, dopo aver perso il controllo dell'auto, è finita fuori strada. Rischia di essere accusata di omicidio stradale.