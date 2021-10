Investita dal treno mentre cammina sui binari della Roma – Velletri: 40enne in ospedale La donna è stata investita dal treno ma è riuscita a salvarsi nonostante l’impatto con il mezzo. Portata in ospedale ai Castelli, ha riportato un forte trauma all’altezza della schiena, della gamba e del gluteo, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, la 40enne stava camminando sui binari della Roma – Velletri.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata a Cecchina ieri pomeriggio. Una donna è stata investita da un treno della linea Roma – Velletri tra via Roncigliano e via Tor Paluzzi verso le 16.30, ma si è miracolosamente salvata nonostante il macchinista non sia riuscito a frenare in tempo per evitare di travolgerla. Portata all'ospedale dei Castelli con l'ambulanza, dove è tuttora ricoverata, è riportato un forte trauma all'altezza della schiena, della gamba e del gluteo, ma non è in pericolo di vita. Sul momento, data la gravità della dinamica, era stata fatta anche atterrare l'eliambulanza: il trasporto a Roma non si è però reso necessario dato che le condizioni della donna non erano sì ottimali ma nemmeno disperate.

Secondo le prime informazioni emerse sulla vicenda, la donna stava camminando lungo il binario unico della linea Roma – Velletri quando il treno proveniente da Velletri verso Roma l'ha vista già in lontananza. Il macchinista ha cominciato a suonarle, ma lei non ha fatto in tempo a spostarsi e lui non è riuscito a frenare, investendola. Il macchinista e la capotreno si sono subito fermati a prestare soccorso, timorosi che potesse essere successo l'irreparabile. La donna invece era sì ferita, ma miracolosamente salva. Dato l'allarme al 112, sul posto sono arrivati immediatamente la Polizia Ferroviaria di Ciampino, i Carabinieri di Cecchina e l'ambulanza del 118 di Genzano che ha soccorso la donna. L'eliambulanza, invece, non è stata fortunatamente necessaria. La circolazione è stata bloccata dalle 16.30 da Cecchina e Velletri e in senso contrario sulla Roma-Velletri per le indagini del caso da parte delle forze dell'ordine.