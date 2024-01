Investe una ciclista di 60 anni e scappa senza prestare soccorso: rintracciato dagli agenti L’incidente è avvenuto a Latina: il ragazzo, rintracciato dagli agenti in pochi minuti, rischia di essere denunciato per omissione di soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Stava andando in bicicletta quando è stata investita da un'automobile. È successo ad una donna di 60 anni nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, verso le 15.30, a Latina. La sessantenne stava viaggiando in sella alla sua bicicletta in piazza Moro quando, all'altezza dell'incrocio con via degli Aurunci, è stata urtata dall'automobile in corsa. Alla guida un ragazzo che non si è fermato ed è fuggito: ora rischia la denuncia per omissione di soccorso.

Come sta la donna di 60 anni in bicicletta

La sessantenne è stata colpita violentemente nell'impatto ed è caduta rovinosamente a terra. Sul posto, non appena accorti di quanto avvenuto, alcuni passanti hanno immediatamente fatto scattare i soccorsi. In breve tempo gli operatori del personale sanitario hanno raggiunto il luogo del sinistro e hanno trasportato la donna in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti, nosocomio a poco meno di tre chilometri di distanza dal luogo dell'incidente. La donna è stata accolta da medici e paramedici del pronto soccorso che hanno valutato le ferite riportate con un codice giallo.

L'incidente contro la bicicletta

Al volante dell'auto che l'ha urtata un ragazzo che, dopo essere sceso un momento dal veicolo, anziché prestare soccorso, è salito a bordo e si è messo nuovamente alla guida, scappando. I caschi bianchi, allertati di quanto accaduto, si sono subito messi sulle sue tracce. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo nel giro di pochi minuti, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti. Si sono trovati davanti ad un ragazzo: ora rischia una denuncia per omissione di soccorso.