Investe un anziano e scappa: preso il pirata della strada in zona Magliana

A cura di Teresa Fallavollita

Due i casi nel giro di un paio di settimane: prima a Ostia, dove il conducente di una Suzuki Swift ha provocato un incidente per poi darsi alla fuga, abbandonando il mezzo sul posto; l'ultimo episodio invece a Roma, zona Magliana. Secondo le ricostruzioni, un'auto ha travolto e investito un anziano ma la persona alla guida, invece di fermarsi a prestare soccorso e allertare le autorità competenti, è scappata a bordo del mezzo. Nel giro di 48 ore gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno fermato i due pirati della strada, che dovranno ora rispondere del reato di omissione di soccorso.

L'incidente in zona Magliana

Ha investito un pedone, un uomo anziano che è finito a terra. Ma invece di fermare immediatamente il mezzo e correre a verificare le sue condizioni, è ripartito a tutto gas facendo perdere le sue tracce. L'incidente è avvenuto in zona Magliana, quadrante sud-ovest della Capitale. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'XI gruppo Marconi della polizia locale e il personale medico del 118 che ha prestato i primi soccorsi all'uomo investito. I poliziotti, invece, si sono subito messi sulle tracce del pirata della strada: raccogliendo testimonianze e con la visione delle telecamere presenti nella zona, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità e all'abitazione del conducente, che risiede poco distante dal luogo del sinistro. La sua auto riportava segni di coinvolgimento nell'incidente: l'uomo dovrà ora rispondere del suo irresponsabile comportamento.

L'altro episodio a Ostia Antica

Un caso analogo è avvenuto poco tempo prima, questa volta a Ostia Antica: il 16 agosto, intorno alle 3 di notte, in via Agostino Chigi una Suzuki Swift si è scontrata con un’Alfa Romeo Mito, provocando il ferimento del conducente di quest'ultima, un giovane di 23 anni. Ma anche in questo caso l'uomo alla guida del mezzo che ha provocato l'incidente si è dato alla fuga: ha abbandonato l'auto lungo la strada e si è allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno però avviato le indagini e nel giro di poco tempo sono riusciti a risalire al conducente, un uomo di 40 anni denunciato per fuga e omissione di soccorso.