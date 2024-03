Invade la corsia opposta e si scontra con tre auto: morta una 46enne e quattro feriti a Monte Compatri Incidente mortale nella mattinata di oggi, martedì 19 marzo, a Monte Compatri. Coinvolti un Mercedes Vito e tre automobili. È morta sul colpo la conducente di una Ford Fiesta, quattro i feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Una donna morta e quattro persone ferite. Questo il bilancio di un terribile incidente avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 19 marzo, a Monte Compatri, provincia di Roma, in via Prenestina Vecchia. Stando a quanto ricostruito, un furgone Mercedes Vito avrebbe invaso la corsia opposta di marcia e si sarebbe scontrato con tre macchine.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, al volante del furgone c'era un uomo di 36 anni. Le vetture coinvolge nell'incidente sono una Mercedes, con al volante un anziano di 76 anni e vicino a lui la moglie di 73 anni, una Ford Fiesta guidata da una 46enne residente a Roma e una Citroen Picasso guidata da un 32enne romano. Ad avere la peggio è stata la conducente della Ford, Sabrina I., morta praticamente sul colpo.

Il corpo della vittima è rimasto incastrato tra le lamiere della sua automobile, che si è ribaltata subito dopo l'impatto. I vigili del fuoco hanno faticato non poco per recuperare la salma, che è stata portata presso la camera mortuaria del policlinico di Roma Tor Vergata, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Altri tre feriti sono stati accompagnati dai soccorritori del 118 in ospedale, mentre il 36enne conducente del Vito è stato accompagnato d'urgenza con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma.

Sono in corso gli esami tossicologici e le verifiche sui documenti di circolazione del Mercedes. Ancora in corso i rilievi per accertare nei minimi dettagli la dinamica e le cause che hanno portato il furgone ad invadere l'opposta corsia di marcia. Una distrazione? Un malore? Un colpo di sonno?