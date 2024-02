Intervento eccezionale al Sant’Andrea, ricostruito un cuore invaso da un tumore ai polmoni Il tumore aveva infiltrato l’atrio cardiaco: è stato prima eradicato e poi è stata ricostruita la camera cardiaca con una protesi biologica. Un’innovativa procedura che è stata eseguita dall’Unità di chirurgia toracica dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, diretta da Erino Angelo Rendina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Per la prima volta è stato salvato il polmone di un paziente in un caso di carcinoma che aveva invaso il cuore. L'eccezionale intervento è stato eseguito con successo all'ospedale Sant'Andrea di Roma lo scorso dicembre.

Il tumore aveva infiltrato l'atrio cardiaco: è stato prima eradicato e poi è stata ricostruita la camera cardiaca con una protesi biologica. Un'innovativa procedura che è stata eseguita dall'Unità di chirurgia toracica dell'ospedale romano diretta da Erino Angelo Rendina, che ha consentito di preservare la funzionalità respiratoria e cardiaca del paziente, evitando, per la prima volta, di asportare l'intero polmone. Il cuore è stato ricostruito e sono stati preservatii i due terzi sani del polmone di destra.

Il paziente, un uomo di 68 anni, presentava un tumore nella parte inferiore del polmone destro, che aveva invaso l'atrio cardiaco sinistro. La complessa operazione è durata circa cinque ore ed è stata portata a termine da un'equipe multidisciplinare composta da anestesisti, cardiochirurghi, perfusionisti e infermieri. Il cuore è stato temporaneamente fermato e poi fatto ripartire una volta completata la ricostruzione. Dopo due settimane, il paziente è stato dimesso in ottime condizioni, pronto a proseguire le terapie oncologiche.

"Ogni successo in sala operatoria aggiunge un tassello alla costruzione della conoscenza scientifica e alla cura delle malattie non c'è soddisfazione più grande del far parte e guidare la squadra della Chirurgia Toracica dell'Ospedale Sant'Andrea-Sapienza che, giorno dopo giorno, produce e trasmette innovazione", ha dichiarato il professor Rendina.

"L'Ospedale Sant'Andrea ancora una volta contribuisce a realizzare una sanità d'eccellenza che resta un faro nella ricerca e nell'innovazione e il migliore investimento per i nostri pazienti", ha commentato il direttore generale dell'azienda sanitaria, Daniela Donetti.