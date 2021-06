I ragazzini facevano troppo chiasso e lui non riusciva a dormire. Così ha pensato di minacciarli con un coltello. Protagonista della vicenda, accaduta in via dei Fori Imperiali, a pochi passi dal Colosseo, un uomo di 40 anni, ungherese, incensurato e senza fissa dimora. I carabinieri del comando di Roma piazza Venezia lo hanno denunciato con le accuse di minacce e porto abusivo di arma bianca.

Il clochard denunciato per minacce e porto abusivo di arma bianca

Stando a quanto hanno ricostruito i carabinieri, il clochard era infastidito dagli schiamazzi di un gruppetto di ragazzini a tarda notte. I giovani si erano fermati a parlare in via dei Fori Imperiali, vicino al punto in cui l'uomo abitualmente dimora. Quest'ultimo, forse dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha impugnato il suo coltello a serramanico e li ha invitati ad andarsene per evitare ulteriori guai. I ragazzi, tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, si sono rivolti a una pattuglia di carabinieri che pattugliava la zona e hanno raccontato l'accaduto. I militari hanno sequestrato il coltello e hanno, come anticipato, denunciato il 40enne per minacce e porto abusivo di arma bianca.

Preso truffatore a Roma

Sempre a Roma i carabinieri, questa volta i militari del Nucleo Investigativo di via in Selci, hanno arrestato un truffatore seriale ricercato in campo internazionale. Dopo una lunga serie di controlli e pedinamenti, sono riusciti a individuare e ad arrestare un cittadino della Repubblica Ceca di 52 anni, specializzato in truffe e destinatario di cinque mandati di arresto europeo per reati commessi tra il 2013 e il 2016. L'uomo è stato individuato dai carabinieri nella zona di via di Monti di Pietralata.