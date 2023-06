Incidente tra scooter e furgone a Pomezia: Cristiano Maceratesi muore a 55 anni Tragedia sulla strada a Pomezia, dove uno scooterista, Cristiano Maceratesi, 55 anni, è morto in un incidente con un furgone. Grave il conducente dell’altro mezzo, con un mese di prognosi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Cristiano Maceratesi, cinquantacinque anni, è morto in un incidente stradale in via Monte d'Oro, nel Comune di Pomezia. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, lunedì 12 giugno e si è verificato nella zona industriale della città sul litorale Sud di Roma. Per Cristiano, che è caduto dal suo scooter, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri che indagano sull'accaduto al momento dei drammatici fatti erano quasi le ore 17 e lo scooterista era in sella al suo XMax quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un furgone Talento. Alla guida c'era un un uomo di trent'anni. Ad avere la peggio è stato Cristiano, il quale sbalzato dalla sella, è finito rovinosamente sull'asfalto, riportando gravi ferite e traumi che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Grave anche il conducente del furgone. A dare l'allarme a seguito dell'incidente sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'inetervento urgente dei soccorritori. Sul posto ricevuta la segnalzione è giunto il personale sanitario. I paramedici hanno tentato di rianimare Cristiano, purtroppo senza esito. Il trentenne è stato invece soccorso in codice rosso e trasportato in ospedale. Affidato alle cure dei medici, è stato ricoverato in ospedale con la prognosi di un mese. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il conducente del furgone come da prassi è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Terminati gli accertamenti sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia. Lo scooter e il furgone sono stati sequestrati.