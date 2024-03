Incidente tra bus Atac e scuolabus: quattro feriti, di cui due in codice rosso Momenti di paura in zona Colle degli Abeti a Roma, dove uno scuolabus e un bus Atac si sono scontrati. Quattro le persone ferite, due soccorse in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal Cdq Colle degli Abeti

Quattro feriti, due in codice rosso e due non gravi è il bilancio dell'incidente stradale in via Piero Corti avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in zona Colle degli Abeti a Roma. Il sinistro si è verificato intorno all'ora di pranzo, a scontrarsi sono stati un autobus Atac e uno scuolabus. Si tratta della conducente dello scuolabus, una donna di sessant'anni e della sua assistente, soccorse codice rosso. A rimanere lievemente feriti sono invece due passeggeri del bus Atac. Il mezzo pubblico è una vettura della linea 075, che presta servizio tra i capolinea Poerio/Marino e Indipendenza. Secondo le informazioni apprese i due veicoli si sono urtati frontalmente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine.

L'incidente si è verificato davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio e di alcuni pedoni, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di mezzi di soccorso per varie persone rimaste ferite. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario con diverse ambulanze, che ha soccorso i feriti, quattro, e li ha trasportati in ospedale. Fortunatamente da quanto si apprende nessuno di loro è grave. Presenti sul luogo del sinsitro gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Torri, per i rilievi e la gestione del traffico. Indagini in corso per verificare la dinamica dell'accaduto. Momenti di paura, alcuni cittadini hanno immortalato lo scontro, pubblicando le foto dei mezzi incidentati nei gruppi dei comitati di quartiere.