Incidente tra 4 veicoli sulla Pontina a Latina: automobilista precipita dal cavalcavia e muore

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto sbalzato oltre il guardrail lungo via Pontina a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli. Il sinistro risale all'ora di pranzo di oggi, giovedì 13 gennaio, ed è avvenuto all'altezza di Latina. Per la vittima, di cui al momento non è stata ancora resa nota l'identità, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese a scontrarsi al chilometro 72 in direzione Sud, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, sono state due auto e due furgoni. La dinamica è ancora da accertare, in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi scientifici e lavorano per accertare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida.

Automobilista sbalzato dall'auto e morto sul colpo

La scena si è svolta davanti aggli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dell'ambulanza. L'uomo sbalazato dall'abitacolo, è finito sull'asfalto della complanare tra via Isonzo e via del Lido. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso, il personale sanitario ha tentato di rianimare la vittima ma non c'è stato altro da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto probabilmente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati.

Traffico e deviazioni su via Pontina a Latina

Inevitabilli a seguito dell'incidente i disagi alla viabilità, con traffico e code lungo entrambe le direzioni e deviazioni alla circolazione, per agevolare le operazioni di soccorso e il lavoro delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e tecnici Anas. Terminati gli accertamenti sulla salma, è stata trasferita in obitorio. La carreggiata è stata lliberata nel corso del pomeriggio e nelle ore successive la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

