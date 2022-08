Incidente sull’Aurelia: tre automobili coinvolte, sei feriti gravi L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 30, tra Torrimpietra e Palidoro, litorale Nord di Roma intorno alle 2 di oggi, sabato 20 agosto.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente nella notte sulla via Aurelia, Statale 1, all'altezza del chilometro 30, tra Torrimpietra e Palidoro, litorale Nord di Roma. Intorno alle 2 di oggi, sabato 20 agosto, tre automobili si sono scontrate con violenza. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. Stando a quanto riportano i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra partita da Cerveteri insieme ai soccorritori del 118, sono rimaste ferite sei persone. I pompieri le hanno estratte dagli abitacoli delle vetture, completamente distrutti come si vede nello scatto diffuso dagli stessi vigili del fuoco, e le hanno affidate alle cure dei sanitari. I sei feriti sono stati trasferiti in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso. Le loro condizioni sono gravi.

L'Aurelia è stata chiusa al transito veicolare per tutta la durata dell'intervento, terminato intorno alle 4,20. Sul posto le forze dell'ordine per gestire la viabilità e per ricostruire la dinamica del violento scontro tra le tre vetture.