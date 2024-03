Incidente sull’A1 tra Ferentino e Ceprano, tir si ribalta: conducente ferito e traffico bloccato Traffico bloccato sull’autostrada A1 verso Napoli tra Ferentino e Ceprano, per un incidente. Un tir si è ribaltato e ha invaso la carreggiata. Si segnalano chilometri di code. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un incidente stradale è avvenuto lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Ceprano in provincia di Frosinone e in direzione Napoli. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 23 marzo, intorno alle ore 9. A rimanere coinvolto è un tir, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è ribaltato su un lato, finendo perpendicolarmente sulla carreggiata e impedendo la circolazione. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso, ma al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute.

Chiusa l'A1 tra Ferentino e Ceprano

L'autostrada A1 è stata chiusa all'altezza del chilometro 626 tra Ferentino e Ceprano, a seguito dell'incidente, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Si registrano chilometri di code nel tratto interessato dal sinistro. Agli automobilisti provenienti da Roma e diretti verso Napoli, è consigliato percorrere la strada statale 6 Casilina verso Ceprano, dove riprendere l'A1 verso Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Ferentino.

Presenti sul luogo dell'incidente il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.