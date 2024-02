Incidente sull’A1 tra due furgoni: due morti, tratto chiuso al traffico e code Due morti è il bilancio dell’incidente sull’A1 tra Cassino e Caianello verso Napoli. A scontrarsi due furgoni, tratto chiuso e code lungo entrambe le direzioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Traffico sull'A1 (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale lungo l'autostrada A1 tra Cassino e Caianello verso Napoli, dove due persone sono morte. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 gennaio, nel territorio della provincia di Frosinone. L'identità delle vittime non è ancora stata resa nota. Secondo le informazioni apprese e ancora in corso d'accertamento a scontrarsi sono stati due furgoni, per cause non note.

Due morti sull'A1

L'incidente è avvenuto davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che transitavano lungo quel tratto di autostrada. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un grave incidente stradale, sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha tentato di rianimare le due persone rimaste ferite sul posto, ma per tutte e due purtroppo non c'è stato nulla da fare che constatrne il decesso, a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati nell'impatto, che non gli hanno lasciato scampo.

Tratto chiuso sull'A1 per incidente, traffico e code

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. I poliziotti hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, il tratto di strada interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso, per consetire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e permettere agli agenti di lavorare in sicurezza. Traffico e code sia verso Napoli che in direzione Roma.