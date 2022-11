Incidente sull’A1, due auto si scontrano e ribaltano: concudente estratto dalle lamiere Incidente stradale sull’autostrada A1 in direzione Nord, dove due auto si sono ribaltate. Tre feriti è il bilancio, due non sono gravi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un automobilista estratto dalle lamiere e altre due persone ferite in modo lieve è il bilancio dell'incidente stradale lungo l'autostrada A1 che si è verificato nella serata di ieri, venerdì 4 novembre. Trasportato in ospedale, ha riportato alcune ferite. Secondo le informazioni apprese erano passate le ore 20 e le auto stavano percorrendo l'autostrada in direzione Nord quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono urtate e ribaltate. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, che tornavano a casa da lavoro. Preoccupati per le condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento di un'ambulanza.

Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è arrivato il personale sanitario. Data la dinamica dell'incidente è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con due squadre del Comando provinciale di Roma. I pompieri una volta arrivati sul luogo del sinistro hanno dato il via alle operazioni, estraendo l'automobilista dalle lamiere. L'uomo è rimasto cosciente per tutta la durata dell'intervento. Una volta fuori lo hanno consegnato alle cure dei paramedici, che lo hanno trasportato in ospedale.

Da quanto si apprende le altre due persone soccorse hanno riportato solo ferite lievi e le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da verificare eventuali responsabilità a carico dei conducenti delle due auto.