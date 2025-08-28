Incidente sulla Tuscolana, auto travolge un ragazzo di 18 anni che muore in ospedale

Tragedia in via Tuscolana dove un ragazzo di 18 anni è stato investito da un’auto guidata da un 25enne ed è morto in ospedale.

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Tuscolana a Roma. Un ragazzo di diciotto anni è morto, dopo essere stato travolto da un'auto. Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri, mercoledì 27 agosto, nel quadrante Sud della Capitale. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Secondo quanto appreso finora poco prima dell'incidente il ragazzo, un diciottenne di nazionalità tedesca, stava camminando in strada. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Renault Captur, lo ha investito mentre viaggiava verso il Grande Raccordo Anulare all'altezza del civico 1183.

L'impatto è stato violento, il giovane centrato dalla macchina ha fatto un volo di diversi metri, prima di finire riverso sull'asfalto, gravemente ferito. Alla guida dell'auto c'era un venticinquenne di nazionalità brasiliana. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un ragazzo investito le cui condizioni di salute sembravano serie, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Gli operatori hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata.

Giunto al pronto soccorso le condizioni di salute del diciottenne erano disperate, i medici hanno tentato il possibile per salvargli la vita, ma è deceduto a causa delle ferite e dei traumi causati dall'auto. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del V Gruppo Prenestino, che lavorano per ricostruire la dinamica dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità dell'automobilista il quale, come da prassi per consentire gli accertamenti, verrà indagato per omicidio stradale.