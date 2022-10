Incidente sulla superstrada Cassino-Sora tra tir e auto: un ferito grave È stato trasportato con l’eliambulanza a Roma un uomo di 44 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale tra la sua auto e un tir. Il sinistro sulla superstrada Cassino-Sora.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di quarantaquattro anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato sulla superstrada Cassino-Sora. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 4 ottobre nel territorio della provincia di Frosinone. A scontrarsi sono stati un tir e un'automobile, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale. Ad avere la peggio l'automobilista, che ha avuto bisogno cure mediche. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto l'uomo era alla guida della macchina e stava percorrendo la strada all'altezza del Comune di Cassino, quando si è scontrato con il mezzo pesante. L'impatto è stato violento e ha allertato gli automobilisti di passaggio.

Preoccupati per le persone rimaste coinvolto nel sinistro, parso fin da subito serio, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e hanno chiesto l'intervento urgente dei soccorsi. Sul posto ricevuta la segnalazione è intervenuto il personale sanitario. Data la dinamica dell'incidente e le condizioni di salute dell'automobilista è stato necessario l'atterraggio dell'eliambulanza, con i paramedici a bordo, che hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato in volo in ospedale a Roma, dov'è arrivato con codice rosso.

Non sono chiare al momento le sue condizioni di salute, giunto nel nosocomio il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Ha riportato traumi in diverse parti del corpo a seguito del sinistro. Presenti sulo posto gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dianmica dell'accaduto.