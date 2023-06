Incidente sulla strada Migliara 47 a Sabaudia tra auto e scooter: morto un uomo Tragedia a Sabaudia, dove un uomo è morto in un incidente sulla strada Migliara 47. Caduto dallo scooter dopo lo scontro con un’auto, non c’è stato nulla da fare.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un incidente stradale lungo la strada Migliara 47 nel Comune di Sabaudia. Tragedia nella gettonatissima località balneare del Basso Lazio. Il sinistro si è verificato nelle scorse ore all'altezza dell'incrocio con via Portosello. A scontrarsi sono state un'auto e uno scooter, per motivi non noti e ancora in corso d'accertamento. Secondo le informazioni apprese la vittima è un uomo di origini indiane, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Al momento del sinistro l'uomo viaggiava a bordo di uno scooter e stava percorrendo la strada Migliara 47 nel territorio della provincia di Latina quando ha impattato con la macchina. Uno scontro violento, nel quale ad avere la peggio è stato lui, che viaggiava in sella al veicolo a due ruote. Il conducente dell'auto si è fermato a prestargli soccorso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Le condizioni di salute del ferito sono parse fin da subito serie. A nulla è servita la corsa a sirene spiegate.

Quando i paramedici sono arrivati sul luogo dell'incidente non c'è stato nient'altro da fare che constatarne il decesso, sopraggiunto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto con l'asfalto, che non gli hanno lasciato scampo. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.