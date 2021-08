Incidente sulla Pontina: ferito un motociclista, strada chiusa Traffico e code lungo via Pontina nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi del chilometro 27 per un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista. Il conducente ha perso il controllo alla guida ed è caduto autonomamente. Scattata la richiesta d’intervento, sul posto è arrivata un’ambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente lungo via Pontina, nel territorio del Comune di Pomezia, dove la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 agosto. A rimanare coinvolto un motociclista che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida ed è caduto dal suo veicolo a due ruote all'altezza del chilometro 27, verso Sud. La scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul luogo della segnalazione sono arrivati in breve tempo i paramedici, che lo hanno soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale.

Chiusa via Pontina, traffico e code

Presenti sul posto per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da quanto si apprende sulle sue condizioni di salute fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita. Si tratterebbe si un incidente autonomo nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione per agevolare le operazioni di soccorso e consentire in sicurezza le verifiche delle forze dell'ordine, con traffico e code tra Castel Romano e Pomezia. Un pomeriggio di passione per i lavoratori che utilizzano la Pontina e che sono rimasti in attesa. Terminati gli accertamenti, la circolazione è tornata alla normalità nel corso della serata, senza particolari ripercussioni.