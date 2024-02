Incidente sulla pista di go kart ad Arce: 15enne soccorso con l’eliambulanza, è grave Momenti di paura per un 15enne rimasto gravemente ferito dopo un urto tra due mezzi sulla pist di go kart ad Arce. È stato soccorso con l’eliambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

È ricoverato in gravi condizioni ma non rischia di morire un ragazzo di quindici anni, che è rimasto ferito sulla pista di go kart "Valle del Liri" ad Arce, in provincia di Frosinone. L'incidente tra due mezzi è avvenuto ieri, domenica 25 febbraio. Secondo le informazioni apprese il giovane era in compagnia di alcuni coetanei e stava facendo dei giri di prova lungo la pista occupata da diversi veicoli. Improvvisamente due mezzi, tra i quali il suo, si sono urtati per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi ed è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112.

Il 15enne elitrasportato ha un trauma

Su posto è giunto il personale sanitario, date le condizioni dei salute del giovane, che sono parse fin da subito serie, è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza. Il mezzo di soccorso è atterrato a poca distanza dalla pista di go kart e il ragazzo ferito è stato trasportato in volo con codice rosso a Roma all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il conducente dell'altro mezzo fortunatamente sta bene e non ha avuto bisogno di cure mediche.

Carabinieri sulla pista di go kart

Arrivato nel nosocomio romano il ragazzo è stato subito affidato ai medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso e sono intervenuti sui traumi riportati. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono serie ma non rischia di morire. Al momento si trova ricoverato e nei prossimi giorni si attendono miglioramenti. Presenti sul luogo dell'incidente al circuito di Arce i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto le verifiche di rito e ascoltato alcuni testimoni, così come i gestori, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.