Incidente sulla Penestina Nuova, scontro fra due auto: 5 feriti, 2 sono gravi Stando a quanto si apprende, si sono scontrate frontalmente due automobili per cause ancora da accertare. Il bilancio è di cinque feriti, due gravi e tre lievi.

A cura di Enrico Tata

Incidente sulla via Prenestina Nuova all'altezza di Gallicano nel Lazio, provincia di Roma. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 6 novembre, all'altezza del chilometro 7 dove si trova il bar pasticceria La Giara. Stando a quanto si apprende, si sono scontrate frontalmente due automobili per cause ancora da accertare. Il bilancio è di cinque feriti, due gravi e tre lievi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere due persone e le hanno affidate alle cure degli operatori del 118. I due feriti gravi sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso, mentre gli altri tre sono stati accompagnati in ospedale in codice giallo. Le condizioni di questi ultimi, come detto, non destano preoccupazione. La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma informa di aver inviato sul posto la squadra di Palestrina con l'ausilio del carro fiamma de La Rustica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi del caso.

Un altro incidente si è verificato alle 12.30 di oggi sulla via Salaria in direzione Roma, all'altezza della rotatoria per Fonte Cottorella, provincia di Rieti. Sul posto è intervenuto il personale delle forze dell'ordine e anche il carroattrezzi. Fortunatamente il conducente dell'automobile coinvolta nell'incidente è in buone condizioni di salute. Secondo quanto ricostruito uno pneumatico è scoppiato all'improvviso e la macchina è rimasta ferma in mezzo alla carreggiata, creando una lunghissima fila sulla Salaria in direzione della Capitale.