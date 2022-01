Incidente sulla Cassia a Grottarossa: traffico bloccato verso Roma Traffico bloccato e rallentamenti in via Cassia verso il Grande Raccordo Anulare in direzione Roma per un incidente a Grottarossa. Coinvolto un motociclista.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale lungo via Cassia a Roma. Il sinistro risale al primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 gennaio, ed è avvenuto all'altezza di Grottarossa. Gli automobilisti in transito hanno segnalato traffico, con circolazione bloccata verso il Grande Raccordo Anulare in direzione Roma. Dalle prime informazioni apprese a rimanere coinvolto è stato un motociclista, di cui al momento non sono note le condizioni di salute. Inevitabili i disagi alla circolazione dei veicoli, a segnalare l'incidente anche Luceverde Roma, che ha comunicato agli utenti traffico rallentato tra via di Montepeloso e via di Grottarossa in direzione Roma Centro e tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa verso il Grande Raccordo Anulare. Ripercussioni anche sul servizio di trasporto pubblico, con Infoatac che intorno alle ore 15 ha segnalato "forti ritardi per le linee 201-223-301".

A rimanere coinvolto nel sinistro di oggi pomeriggio lungo via Cassia a Grottarossa è stato un motocilista. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, è finito sull'asfalto nei pressi del civico 999. Gli automobilisti in transito sul tratto di strada interessato hanno segnalato una persona a terra in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato in ospedale. Successivamente la circolazione dei veicoli è rimasta ancora ferma, per permettere i rilievi e gli accertamenti necessari e per liberare la carreggiata dalla moto incidentata.