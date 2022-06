Incidente sulla Casilina, scontro-auto moto: 33enne trasportato al pronto soccorso in eliambulanza Il motociclista, un 33enne di Atina e residente a Cassino, è rimasto ferito gravemente.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente nel Frusinate, lungo la via Casilina sud, al confine tra Cassino e Cervaro. Stando a quanto si apprende, lo scontro auto-moto si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 giugno. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Ciociaria Oggi, il motociclista, un 33enne di Atina e residente a Cassino, è rimasto ferito gravemente. Sul posto è arrivata una eliambulanza per trasferirlo d'urgenza a un pronto soccorso di un ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Pochi giorni fa i quotidiani hanno menzionato Atina, il paese del ragazzo rimasto ferito, perché in quel territorio è avvenuto un altro incidente: in località Ponte Melfa una bambina si è affacciata dal finestrino dell'automobile dei genitori ed è stata colpita in pieno da un trattore che stava transitando in quel momento. Attualmente il conducente del trattore, un ragazzo di 25 anni, è indagato per lesioni colpose gravi. La bambina è tuttora ricoverata nel reparto di terapia intensiva del policlinico Gemelli di Roma.

Il precedente: incidente nella notte a febbraio, morto un automobilista

Lo scorso febbraio si è verificato un altro grave incidente a Cervaro, piccolo centro della Ciociaria. Il 17 febbraio, nel corso della notte, un automobilista si è schiantato contro un albero ed è morto praticamente sul colpo. Antonio Cavaliere, 34 anni, il nome della vittima. Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, il ragazzo era a bordo della sua Lancia Ypsilon, stava percorrendo la strada del paese e, forse per un malore o un colpo di sonno, ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro un albero.