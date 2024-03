Incidente sul parapendio, cade e si ferisce gravemente: elitrasportato al Gemelli di Roma Stava andando sul parapendio nel pomeriggio di domenica 17 marzo 2024 quando si è schiantato al suolo: soccorso ed elitrasportato a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Terribile incidente nelle zone del reatino nel primo pomeriggio di ieri, domenica 18 marzo 2024. Un uomo stava andando sul parapendio quando, all'improvviso, deve aver perso il controllo del mezzo di volo ed è caduto, schiantandosi al suolo. L'incidente è avvenuto nella zona sopra a Poggio Bustone, a poco più di 25 chilometri dal Monte Terminillo e a meno di 10 dal Lago Lungo.

Cosa è successo: l'incidente in parapendio

Stava solcando il cielo sopra Poggio Bustone, nel reatino, sul suo parapendio, quando è caduto all'improvviso. È successo nel primo pomeriggio di domenica 17 marzo. Una volta atterrato al suolo dopo la caduta, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi, come spiega l'edizione locale de il Messaggero.

Come sta l'uomo caduto con il parapendio

Non appena allertati i soccorsi, sono arrivati sul luogo dell'incidente gli agenti delle forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Sono stati proprio gli operatori del personale sanitario che hanno subito raggiunto e aiutato l'uomo rimasto coinvolto nell'incidente e lo hanno segnalato ad un ospedale romano. A seguito della caduta ha riportato diverse fratture evidenti e gravi: per questa ragione gli operatori si sono visti costretti a chiamare immediatamente l'elisoccorso che è arrivato in breve tempo.

L'uomo è stato trasportato nell'eliambulanza e trasferito di urgenza al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Ora si trova nel nosocomio romano. Ha riportato alcuni diversi traumi multipli causati dalla caduta e dallo schianto al suolo, ma non risulta essere in pericolo di vita.