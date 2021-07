Grave incidente sul lavoro questa mattina a Latina, in un cantiere alle porte di Cisterna. Un giovane del posto è morto mentre stava effettuando alcuni lavori di edilizia all'interno di un complesso di via Bufalareccia. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo: per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constarne il decesso, avvenuto praticamente nell'immediato dell'incidente per la gravità delle ferite riportate. Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Sul posto, oltre al 118, gli agenti della Polizia locale del Comando di corso della Repubblica e l'Ispettorato del lavoro.