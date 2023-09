Incidente sul Gra, scontro fra auto e taxi: muoiono marito e moglie di 44 e 36 anni “L’auto si è bloccata all’improvviso, non sono riuscito ad evitarla”, ha detto il tassista, illeso. Le vittime, una coppia di 44 e 36 anni, sono rimaste intrappolate in auto, morte sul colpo.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella notte fra venerdì 8 settembre e sabato 9, lungo il Grande Raccordo Anulare, fra l'uscita per la via Aurelia e quella della Pisana. Secondo quanto ricostruito, erano le 4.45 della mattina quando un'automobile, una Opel Meriva, si è bloccata nella carreggiata del raccordo. Poco dopo, a tamponarla a forte velocità, un taxi del 3560.

A bordo dell'Opel Meriva, una coppia: marito e moglie di origine peruviana di 44 e 36 anni. Sul posto non appena allertati sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale della sezione di Settebagni e gli operatori del soccorso sanitario. Per i due coniugi nell'automobile, però, niente da fare: sono morti sul colpo, come riporta il Messaggero. Lasciano due figli di 9 e 11 anni.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena segnalato quanto accaduto, gli operatori del personale sanitario sono arrivati sul luogo dello scontro insieme ai vigili del fuoco. Sono stati loro ad estrarre dalle lamiere dell'abitacolo i corpi della coppia, ormai senza vita. Gli operatori del personale sanitario non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi. Illeso il tassista sul quale sono stati realizzati gli esami di rito per verificare la presenza di alcool o droga nel sangue, nel primo caso con esito negativo. Con lui, nell'auto, una turista diretta verso l'aeroporto: neanche lei ha riportato ferite.

La dinamica dell'incidente

Nel frattempo continua il lavoro degli agenti della polizia stradale per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente. "La macchina si è bloccata di colpo, non sono riuscito ad evitarla", ha raccontato il tassista. Gli agenti cercano di fare chiarezza anche su quanto possa essere avvenuto all'automobile.