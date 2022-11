Incidente su via Prenestina, 42enne si schianta contro un palo e muore Non ce l’ha fatta il 42enne morto in un incidente stradale con lo scooter che si è verificato lo scorso 8 novembre lungo via Prevnestina a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia su via Prenestina a Roma, dove un uomo di quarantadue anni è morto in un incidente stradale. Il sinistro risale allo scorso martedì 8 novembre. Secondo le informazioni apprese l'uomo era alla guida del suo scooter e stava percorrendo la strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo a due ruote, ha sbandato e si è schiantato contro un palo all'altezza del civico 1310. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che lo hanno visto a terra e che, preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Il decesso è sopraggiunto poco dopo e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Presenti per i rilievi scientifici le forze dell'ordine, che hanno svolto le verifiche del caso e indagano sulla dinamica dell'accaduto. Da quanto si apprende nel sinistro al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Terminati gli accertamenti la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia.

Due giorni prima incidente grave sulla Prenestina Nuova

Due giorni prima dell'incidente mortale in cui ha perso la vita il quarantaduenne su via Prenestina Nuova un altro sinistro avvenuto nel pomeriggio ha visto coinvolte due auto, che si sono scontrate frontalmente al chilometro 7 nel territorio di San Gallicano. Nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone, due gravi e tre lievi. Sul posto oltre al 118 è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto le persone dalle lamiere.