Incidente su via Nomentana, taxi si schianta contro un autobus: conducente estratto dai pompieri L’incidente si è verificato poco prima delle 14 su via Nomentana 64 a Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale.

A cura di Natascia Grbic

Brutto incidente poco fa su via Nomentana, all'altezza del civico 64, nei pressi di Villa Torlonia. Un autobus e un taxi si sono scontrati per cause ancora da accertare sulla corsia preferenziale, con il taxi andato completamente distrutto. Sul posto sono arrivati per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente dell'auto dall'abitacolo. A quanto si apprende l'uomo è ferito ma non in pericolo di vita, ed è stato portato in ospedale per le cure del caso. Non sarebbero feriti nemmeno i passeggeri che al momento dell'incidente si trovavano a bordo dell'autobus. Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora chiara: saranno i caschi bianchi, una volta terminate le indagini, a stabilire se vi siano eventuali responsabilità da parte di uno dei due conducenti.

Taxi contro autobus su via Nomentana: vigili urbani e pompieri sul posto

Non è ancora chiaro cos'è accaduto e come abbiano fatto l'autobus e il taxi a scontrarsi. Certo è che, a giudicare dallo stato delle due vetture, l'incidente avrebbe potuto avere esiti molto gravi per le persone coinvolte, che fortunatamente non sono rimaste ferite in modo grave. Ci sono stati attimi di paura in seguito allo schianto: tutte le persone a bordo del mezzo Atac si sono spaventate moltissimo, e hanno rischiato di cadere a causa dell'urto. Ad avere la peggio però, è stato il conducente del taxi, la cui macchina è andata completamente distrutta a causa dell'impatto. L'auto è finita contro un marciapiede, e ad arrestare la sua corsa è stato un albero, che ha danneggiato la fiancata laterale, impedendo al conducente di uscire, tanto che si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.