Grave incidente avvenuto questa mattina sulla via Appia a Pontinia, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, una macchina e un mezzo pesante si sono scontrati all'altezza del km 76,200 per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto i soccorritori del 118, le squadre Anas e la Polizia stradale per i rilievi del caso. Il tratto di strada del chilometro interessato dall'incidente è stato chiuso, e il traffico deviato dagli operatori. Una persona è rimasta gravemente ferita e portata d'urgenza in ospedale. Disagi per gli automobilisti, con lunghe code che si sono create nella zona del sinistro: al momento non è noto quando la circolazione stradale potrà tornare alla normalità.

Si allunga la lista degli incidenti sulle strade del Lazio

Quello avvenuto stamattina è l'ennesimo incidente sulle strade del Lazio. Nel fine settimana tre persone sono morte in 24 ore, mentre altre sono rimaste ferite in sinistri fortunatamente non dall'esito mortale. Sabato pomeriggio un uomo di 49 anni che viaggiava in sella al suo scooter è morto sulla strada doganale di Cerveteri in seguito a uno scontro con un'auto che proveniva dal contrario senso di marcia. Per lui non c'è stato nulla da fare, i soccorsi del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Qualche ora prima sono invece morti due giovanissimi, uno di 14 e l'altro di 22 anni. Il primo è deceduto a Velletri, dopo essersi scontrato con un'auto mentre tornava a casa dopo aver passato la serata con gli amici. Il secondo è morto dopo aver perso il controllo del suo scooter a Roma, in piazza Salerno, andando a sbattere su tre macchine parcheggiate.