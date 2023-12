Incidente stradale sul lungotevere nella notte di Natale: morto il 29enne Lorenzo Pigini Stando a quanto si apprende, lo schianto è avvenuto sul lungotevere degli Alberteschi, vicino Trastevere, intorno alle 3 di notte del 25 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale sul lungotevere a Roma nel corso della notte di Natale. Ha perso la vita il 29enne Lorenzo Pigini, caduto mentre era in sella al suo scooter, un Honda Sh. Stando a quanto si apprende, lo schianto è avvenuto sul lungotevere degli Alberteschi, vicino Trastevere, intorno alle 3 di notte del 25 dicembre. Per motivi ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo del suo motorino ed è caduto con violenza sull'asfalto.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, dove purtroppo è morto pochi minuti dopo il suo arrivo.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, XIII Gruppo Aurelio. Questi ultimi si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento non sembrano essere coinvolti altri veicoli. Forse il ragazzo ha perso il controllo del suo mezzo a causa di una distrazione, o forse per una buca, ma al momento si tratta soltanto di ipotesi non confermate.

Lorenzo Pigini è la 192esima vittima della strada a Roma dall'inizio dell'anno 2023.